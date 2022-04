Benefizfrühschoppen für Flüchtlinge aus der Ukraine

Anlässlich des Krieges in der Ukraine veranstaltet der Musikverein Reute-Gaisbeuren e.V. am Sonntag, 10. April 2022 um 11.00 Uhr in der Durlesbachhalle Reute ein Benefizfrühschoppenkonzert zugunsten der zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine.

Die Stadt Bad Waldsee hat dazu ein Spendenkonto eingerichtet. Auch unabhängig vom Benefizkonzert können dort jederzeit gespendet werden. Laut einer Mitteilung des Musikvereins freue sich Oberbürgermeister Matthias Henne, dass die Spenden bedarfsgerecht verteilt werden können.

Dirigent Erich Steiner und seine Musiker und Musikerinnen haben ein Programm von traditioneller Blasmusik über Solos bis hin zu zeitgenössischen Arrangements einstudiert, so dass für alle Zuhörer etwas dabei ist. Der Eintritt zur Benefizveranstaltung ist frei.