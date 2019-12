Beliebter Treffpunkt für Eltern mit Kleinkindern

Die Stadt Bad Waldsee hat im vergangenen September im Waldseer Schloss ein Eltern-Kind-Café eingerichtet. Dort können sich Eltern (und Großeltern) jeden Mittwochvormittag zusammen mit ihren Kleinkindern in gemütlicher Runde treffen und austauschen. Immer wieder gibt es auch besondere Angebote mit hilfreichen Informationen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Schon nach kurzer Zeit habe sich das Eltern-Kind-Café zu einem sehr beliebten Treffpunkt entwickelt. Die Nachfrage sei groß. Das habe sich zum Beispiel am 11. Dezember gezeigt, als sich in weihnachtlich geschmücktem Ambiente 28 Mütter mit vielen Kleinkindern zum Adventscafé trafen. Johanna Hess, die seitens der Stadtverwaltung zuständig ist, überreichte kleine Weihnachtspräsente, über die sich die Eltern sehr gefreut hätten. Das Eltern-Kind-Café biete auch Gelegenheit für neu zugezogene Familien, Kontakte zu knüpfen. Jede Familie sei eingeladen, einfach mal vorbeizuschauen. Das Eltern-Kind-Café macht während der Weihnachtsferien Pause. Es öffnet im neuen Jahr erstmalig wieder am Mittwoch, 8. Januar, wie üblich von 9.30 bis 11.30 Uhr im Schloss. Foto: Stadt Bad Waldsee