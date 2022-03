Beinahe perfektes Wochenende für die TSV Reute Runners

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit fünf Meisterschaftsmedaillen in den Einzelwertungen und zwei Mannschaftsmedaillen glänzten die Läuferinnen und Läufer des TSV Reute bei den Baden-Württembergischen Crosslaufmeisterschaften, die am 12. März in Weinstadt ausgetragen wurden.

Im Lauf der Seniorinnen W45-W75+ und Senioren M60-M75+, die gemeinsam auf eine 3,3 Kilometer lange Strecke gingen, lief Karin Nowak auf Platz zwei in der Klasse W50 und wurde Vizelandesmeisterin. Gefolgt von Claudia Langer, die Platz drei und die Bronzemedaille in W45 erkämpfte. Anette Gütler folgte auf Platz sechs ebenfalls in der Klasse W45.

Bei den Reutener Männern zeigte sich Hans Breuninger in Top-Form, lief auf den zweiten Gesamtplatz und zum Vizemeistertitel in der Klasse M60. Manfred Borsutzky erreichte einen respektablen siebten Platz in derselben Klasse. Siegfried Borsutzky war in der Klasse M65 am Start und sicherte sich mit Platz eins den Landesmeistertitel in seiner Altersklasse.

Im Hauptlauf der Frauen über 5,5 Kilometer wurde Paulina Wolf mit einem beeindruckenden Auftritt in einem stark besetzten Feld Gesamtvierte. In ihrer Altersklasse WJu23 erreichte sie sogar der zweite Platz und damit Silber und den Titel der Vizelandesmeisterin.

In den Mannschaftswertung der Seniorinnen holten die Frauen in der Besetzung Nowak/Langer/Gütler die Silbermedaille. Bei den Senioren ging Platz eins und Mannschaftsgold an die Reutener Männer in der Besetzung Breuninger/Borsutzky/Borsutzky.

Im Jugendlauf, ausserhalb der Meisterschaften, lief Johanna Hilt in der Klasse WJu13 mit einem tollen zweiten Platz ebenfalls auf das Podest.

Trainer Ewald Fast war sichtlich erfreut über den Medaillensegen und sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge.

Die Ergebnisse aller Läufe unter https://www.abavent.de/