„Beim Pfändle“: Bewerbungen sind ab 18. Mai möglich

Mit großen Schritten kommt das städtische Baugebiet „Beim Pfändle“ voran, teilt die Stadt mit. In der vergangenen Woche haben die Gemeinderäte die Richtlinien zur Vergabe der 22 Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser beschlossen. Diese Vergaberichtlinien basieren auf Sozial- und Ortsbezugskriterien. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 500 und 800 Quadratmetern. Der Quadratmeterpreis wurde auf 270 Euro festgelegt. Interessierte Bauwillige können sich ab dem 18. Mai über einen Zeitraum von sechs Wochen bewerben.

Zusätzlich zu den 22 Einzel- und Doppelhäusern sind mehrere Bauplätze für Geschosswohnungsbau vorgesehen, um dem Wohnungsbedarf entgegen zu kommen. Die Vermarktung dieser Bauplätze geschieht gesondert in einem speziellen Verfahren. Das gesamte städtische Baugebiet „Beim Pfändle“ umfasst einen Geltungsbereich von 3,31 Hektar und liegt am Ortsrand von Bad Waldsee in Richtung Michelwinnaden. Es ist klassifiziert als allgemeines Wohngebiet.

Infos für Bewerber um die Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser gibt es ab Freitag, 8. Mai, online unter www.baupilot.com/bad-waldsee. Auskünfte zur Vermarktung der Bauplätze für Geschosswohnungsbau erteilt Christian Klink vom Fachbereich Liegenschaften mit (E-Mail: c.klink@bad-wald-see.de, Telefonnummer 941329).