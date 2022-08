Beim Erwin-Hymer-Museum geht es um Reiselust und Abenteuer in Nordafrika

Im diesjährigen Sommerprogramm stehen im Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee Abenteuerreisen in den Orient im Mittelpunkt. Zog es die Pioniere bereits in den Anfängen des Caravanings weit in die Welt hinaus, so ist bis heute die Sehnsucht und Reiselust nach Nordafrika, ob als Abenteuer-Tour offroad oder auf der Straße, allein oder mit der Familie, ungebrochen.

Am 27. und 28. August berichten Experten und erfahrene Globetrotter im Museum live von ihren Touren und stehen mit Rat und Tipps zur Verfügung. Das kündigt das Museum in einer Pressemitteilung an. Die persönlichen Einblicke und Bilder wecken dabei die Lust auf die eigene Reise.

Experten geben Tipps

So zeigt der Offroad-Experte und Out-Door-Trainer Michael Blömeke, wie man Expeditionsfahrzeuge, Wohnmobile und Vans bezahlbar selbst ausbauen und auch restaurieren kann. Buchautor Michael Scheler gibt Tipps zur Wahl des richtigen Allrad-Reisefahrzeugs, zu notwendiger Offroad-Ausrüstung und zu sinnvollem Zubehör für das Leben im geländegängigen Reisemobil. Melanie Deisl, Bloggerin des Blogs „Urlaub, wie er zu dir passt” reist auf ihre persönliche Art – ohne Reisemobil – mal geführt, mal allein, durch ihren Lieblingssehnsuchtsort.

Im Reisetalk trifft sie auf Christa Jöckel und Eric Schambach, zwei erfahrene Globetrotter und Reisemobil-Fahrer, die die Welt mit der Familie bereisen. Sie sind eine eher ungewöhnliche Familie, deren große gemeinsame Hobbys das Klettern und das Reisen sind. Diese Hobbys führen sie nicht nur quer durch Deutschland, sondern mehr oder weniger rund um den Globus – immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen und kleinen Abenteuern. Den Besuchern werden sie in ihrem Reisebericht ihre Abenteuer in Marokko vorstellen.

Laut Ankündigung ist das Summer Special im Erwin-Hymer-Museum ein Event für die ganze Familie, bei dem Fragen und lebendiger Austausch mit den Referenten ausdrücklich erwünscht sind.