Ein 23-jähriger Mann, der von einer Grundstücksausfahrt in die Ravensburger Straße einfahren wollte, hat am Mittwochabend einen 62-jährigen Renault-Fahrer, der in Richtung Bad Wurzach unterwegs war, übersehen.

Der nicht mehr fahrtüchtige Renault musste laut Polizeibericht von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 12 000 Euro.