Beim Bürgerfest kann die neue Waldseer Heizzentrale besichtigt werden

Die neu gebaute Heizzentrale in der Waldseer Schützenstraße ist seit vergangenen Oktober im Dauereinsatz. Während des Bürgerfests am Wochenende kann sie im Rahmen von zwei Führungen besichtigt werden. Zu beiden Terminen fahren Shuttlebusse.

Entlang der Trasse vom Herzstück der Nahwärmeversorgung über die Innenstadt bis hoch zum Schulzentrum Döchtbühl werden die städtischen Liegenschaften mit Wärme versorgt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. „So können zum Beispiel die Gäste in den Städtischen Rehakliniken Wärme genießen und auch die Schülerinnen und Schüler bekommen während des Unterrichts keine kalten Füße.“ Auch private Wärmeabnehmer haben sich bereits für einen Nahwärmeanschluss entschieden und werden von den Stadtwerken beliefert.

Aber wie genau wird denn die Wärme erzeugt und auf welchem Weg gelangt sie in die Häuser? Diese Fragen werden am Bürgerfest-Sonntag, 3. Juli, in einer „Early-Bird“-Führung um 9 Uhr und um 10 Uhr vom Geschäftsführer der Stadtwerke, Manfred Erne, beantwortet.

Zu den beiden genannten Zeiten fährt ein kostenloser Shuttle-Bus ab der Bleiche-Bushaltestelle und nach dem Rundgang wieder zurück in die Stadt.