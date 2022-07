Beim Brunnenfest in Reute gesucht: Schnellste Läufer und rasanteste Ente

Kaum ist das große Bürgerfest in Bad Waldsee vorbei, steht das nächste Event an: das 26. Brunnenfest der Vereine in Reute von 8. bis 10. Juli mit dem 13. Brunnenfestlauf. Nach der Corona-Zwangspause findet das Fest erstmals wieder statt.

Los geht es am Freitag, 8. Juli, ab 19 Uhr mit einer DJ-Party. Ein Höhepunkt ist sicher auch wieder der Brunnenfestlauf der TSV Reute-Runners am Samstag, 9. Juli, ab 15 Uhr für Läufer und Walker.

Start und Ziel sind am Dorfplatz. Infos und Anmeldung bis 6. Juli unter www.tsv-reute.de. Die Streckenlänge variiert zwischen 500 Meter für Bambini und 10 Kilometer beim Hauptlauf. Eine Nachmeldung ist bis 30 Minuten vor dem Start möglich.

Hauptlauf am Samstag ab 17.15 Uhr

Der Hauptlauf findet ab 17.15 Uhr aber nicht nur auf einer amtlich vermessenen Strecke statt, er ist für ambitionierte Läufer auch bestenlistenfähig und ungemein schnell. Der bisherige Streckenrekord für Herren wurde 2013 mit 32:24 Minuten und 2014 bei den Damen mit 37:51 Minuten aufgestellt.

Für die Verbesserung dieser Zeiten hat der TSV Reute nach eigenen Angaben eine Prämie von 100 Euro ausgelobt. Die Siegerehrung findet abends ab 18.30 Uhr auf dem Dorf- und Festplatz statt.

Liveband spielt abends auf

Auf dem Dorfplatz unterhält anschließend die Bad Waldseer Liveband „Rhythmixx“ mit flotter Musik.

Am Sonntag, 10. Juli, ab 9.30 Uhr geht es weiter mit einem ökumenischem Wortgottesdienst und einem musikalischem Frühschoppen, außerdem gibt es am Sonntag ein Menschen-Kickerturnier, einen Kinder-Flohmarkt und ab 14 Uhr das fünfte Entenrennen.

Welches ist die schnellste Ente?

Gesucht wird die schnellste Ente auf dem Durlesbach. Die Startgebühr inklusive Ente beträgt vier Euro. Der erste Platz darf sich nach Angaben der Veranstalter über einen Freiflug über Oberschwaben freuen.

Der Erlös des Entenrennens geht an die Tansania-Kinderhilfe der Familie Blaser. Start ist um 14 Uhr bei der Brücke hinter der Durlesbachschule, Das Ziel hinter der Brücke an der Jahnstraße. Fünf Minuten vor Start sollte die Ende abgegeben werden.