Bei Stadtputzete in Bad Waldsee zehn Kubikmeter Müll gesammelt

Unzählige Bürger, vom Kindergartenkind bis zum Rentner, haben am Samstag bei der großen Stadtputzete mit angepackt. In Stadt und Ortschaften sammelten sie weit mehr als zehn Kubikmeter Müll. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Nahezu alles, was man sich vorstellen kann, sei mit dabei gewesen. So habe etwa Margarete Bareis, die mit einem Team in der Nähe von Reute Müll sammelte, mitgeteilt: „Wir haben vor allem am Wegrand jede Menge Plastik, Flaschen, Dosen, ganze Müllsäcke mit Inhalt, sowie eine Radkappe und kurios, einen Scheibenkratzer mit Scheibenbesen gefunden“. Ein anderer Helfer, Rainer Kaluscha, habe verlauten lassen: „Auch dieses Jahr haben wir uns gerne wieder an der Stadtputzete beteiligt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten erscheinen solche Aktionen, die den Gemeinsinn fördern, besonders wichtig.“

Ebenfalls mit angepackt haben laut städtischer Mitteilung auch Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy. Ihr Dank gelte allen Helfern.

Hinweise auf „Problemzonen“ in Bezug auf Verschmutzungen oder fehlende Mülleimer sowie Ideen und Anregungen können an die Stadt per E-Mail gesendet werden: info@badwaldsee.de