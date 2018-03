Bei Onkel Robert gibt’s im März die Bad Waldseecard

Das Servicebüro der Bad Waldseecard ist im März immer dienstags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr bei Onkel Robert in Bad Waldsee in der Friedhofstraße 4.

Dort können sich laut einer Pressemitteilung Karteninhaber und Interessierte über die Bad Waldseecard informieren, es werden neue Karten ausgegeben, Prämienpunkte verschiedener Karten auf eine Karte übertragen und vieles mehr.

Eine Auskunft ist möglich per Post weiterhin an die Hauptstraße 12, per Telefon unter der Nummer 07524 / 9743556 sowie per E-Mail an info@badwaldseecard.de. Weitere Informationen gibt es auch unter www.badwaldseecard.de.