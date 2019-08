Bei diesem Festival landen auch Insekten auf dem Teller

Das Streetfoodfestival war eine Premiere für Bad Waldsee, bei der auch ungewöhnliche Delikatessen aufgetischt wurden. Den Gastgebern und Verantwortlichen, Christian Siebert und Serhat Timur aus Bad Waldsee, war es gelungen, in relativ kurzer Zeit dieses Event auf die Beine zu stellen. Immerhin konnten sie etwa ein Dutzend Foodtruck- Anbieter dazu animieren, ihre Wagen in dem umzäunten Areal der „Event for All“-Halle in der Steinacher Industriezone aufzustellen und ihre internationalen Gerichte anzubieten.

Mit etwa 2000 Besuchern hatten Timur und Siebert gerechnet. Die Zahl war sicherlich zu hoch gegriffen, denn viele Einheimische sind jetzt in der Hauptferienzeit im Urlaub und auch das Stadtfest im nahen Aulendorf lockte mit Speisenangeboten aller Art.

Auch das Wetter war nicht gerade förderlich für eine Veranstaltung im Freien. Am Samstagnachmittag blieb es bewölkt und gegen Abend war Regen angesagt. Um die Mittagszeit am Sonntag war es brütend heiß, da suchten viele Waldseer wohl lieber das Freibad auf.

Angesprochen auf die Resonanz hinsichtlich ihrer Veranstaltung zeigten Timur und Siebert mit dem Daumen nach oben, strahlten übers ganze Gesicht und versicherten, dass sie auch zukünftig solche Streetfoodfestivals in Bad Waldsee durchführen wollen. Jedenfalls seien sie sehr zufrieden mit dem Verlauf. Alle Erwartungen hinsichtlich des in Rekordzeit umgesetzten Vorhabens seien in Erfüllung gegangen. Schließlich war der Entschluss dafür erst vor vier Wochen gereift.

Die versprochene kulinarische Vielfalt reichte vom Alpen-Döner über bosnisch-türkische Cevapcici, mexikanische „Taco arabe“, amerikanische Burger und Snacks bis hin zu „Tropical Food“.

Auf Tafeln konnten sich Besucher über die Nährwerte mancher Gerichte informieren: Wie viel Kohlenhydrate, wie viel Protein ist enthalten? Und die Geschmacksnerven wurden herausgefordert: Beim „Tropical Mix“, einem Snack mit Chips oder Pommes, dazu Süßkartoffeln, Nachos, Steppengrillen und Heuschrecken.

Jedenfalls spiegelte sich in allen Gerichten die Vielfalt der unterschiedlichsten Essenskulturen dieser Welt wider. Die einzelnen Anbieter wiesen mit den Flaggen der Herkunftsländer, angebracht bei den Verkaufsständen, auf ihre Angebote hin. Die Rahmenbedingungen für ein gemütliches Beisammensein waren gegeben. Auch Getränke und gekühlte Cocktails wurden verkauft.

Einer Bad Waldseer Familie, die sich zum Essen an eine der hintersten Tischreihen gesetzt hatte, schmeckten die Snacks wunderbar, wie die Familienmitglieder sagten, – „aber der Preis ist doch etwas gesalzen“. Auf die Veranstaltung aufmerksam geworden war die Familie im Sozialen Netzwerk Facebook.

So ein Streetfoodfestival wie jetzt in Steinach bietet die Gelegenheit, in einem besonderen Rahmen internationale Snacks und Gerichte zu entdecken und zu genießen und auch mit anderen Besuchern in Kontakt zu kommen.