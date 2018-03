Vermutlich aus Unachtsamkeit hat am Mittwoch gegen 20.30 Uhr der Fahrer eines von der Frauenbergstraße kommenden Ford an der Anschlussstelle Süd zur B30 zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender BMW verkehrsbedingt halten musste. Wie die Polizei mitteilt, prallte das Fahrzeug deshalb in das Heck des stehenden Autos. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.