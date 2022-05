Beförderungen und Ehrungen bei Feuerwehr Ebersbach-Musbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Präsenz haben die Kameraden der Feuerwehr Ebersbach-Musbach ihre Generalversammlung abgehalten. Die Freude über dieses Zusammenkommen war groß, genauso das freudige Willkommen an Bürgermeister Roland Haug, Kreisbrandmeister Oliver Surbeck und Mitglieder des Gemeinderats gerichtet. Die Sportgaststätte war sehr gut besucht. Und gute Besuche weiß man auch auf einen immer regen Probenbesuch bezogen.

Bis Anfang des Jahres hatte Corona seine Spuren hinterlassen. Dennoch ist man in der Gruppe sowie in Ausstattung gewappnet und für den Ernstfall vorbereitet. Kommandant Martin Ummenhofer gab einen Überblick über das vergangene Jahr. Es gab – zum Glück – nicht den Großeinsatz, doch mehrmaliges Ausrücken bei sogenanntem Kleineren war dennoch und zu allen Uhrzeiten notwendig. Hier unter anderem viele Unwetterschäden, sämtliche Ölspuren und Türöffnungen. Martin Ummenhofer lobte die Mannschaft bei den Einsätzen und gleichzeitig bei der Probenarbeit, welche aufgrund der aktuellen Corona-bedingten Hygiene und Sicherheitsvorschriften nur in kleinen Gruppen abgehalten wurde. Zusätzlich bedankte er sich bei der Gemeinde für die gute offene Zusammenarbeit. Außerdem kam zur Ansprache, dass der neue MTW (Mannschaftstransportwagen) seitens der Gemeinde bereits in Auftrag gegeben und man darüber sehr froh ist. Neu gegründet wurde eine Ehrenabteilung, die auch entsprechend gefüllt werde.

Bürgermeister Roland Haug bedankte sich bei der Mannschaft für das Ganzheitliche und Ganzjährige und den vorbildlichen Einsatz im Sinne und zum Wohle der Gemeinde sowie all ihrer Bürgerinnen und Bürger. Er sprach sich selbstredend für die Entlastung aus, die einstimmig für die Vorstandschaft sprechend erfolgte. Kreisbrandmeister Oliver Surbeck, immer gerne unter Seinen und sowieso gerne in Ebersbach-Musbach, bedankte sich für den Einsatz der gesamten Mannschaft für das vergangene Jahr, ebenso seinen Dank auf das Gute mit der hiesigen Gemeindeverwaltung.

Ein weiterer Punkt des Abends waren die Beförderungen zum Feuerwehrmann: Frank Gabriel, Fabian Rauch, Raphael Krezdorn und Nikolas Noll, zum Oberfeuerwehrmann/frau: Simon Gabriel, Tobias Noll, Joachim Rauch, Matthias Eisele, Thomas Ummenhofer, Benjamin Eisele, Christian Eisele, Viktor Gabriel, Daniel Sigmund, Stefanie Wild, zum Hauptfeuerwehrmann Florian Maier, zum Löschmeister Mathias Maier und zum Brandmeister Martin Ummenhofer.