Beate Bringmann verlässt Waldseer Stadtverwaltung nach knapp 22 Jahren

Beate Bringmann wird die Waldseer Stadtverwaltung im Frühjahr 2022 verlassen. Markus Mohr wird der neue Fachbereichsleiter Finanzen. Er wird seinen Dienst zum 1. März 2022 antreten, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mitteilt.

Die Verantwortung trägt Mohr unter anderem für den Haushaltsplan, den Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht, die Aufnahme von Krediten und die Kassenaufsicht. Wie aus der Pressemitteilung zudem hervorgeht, hat der 37-Jährige an der Universität Passau Betriebswirtschaftslehre sowie Governance, Public Policy und Staatswissenschaften studiert. Sein Zweitstudium „Public Management“ absolvierte er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl.

Mohr wechselt von Bodnegg nach Bad Waldsee

Mohr ist in Unteressendorf aufgewachsen und wohnt nun in Weingarten. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Von 2014 bis 2015 hat er für das Landratsamt Ravensburg gearbeitet und seit 2015 ist er Kämmerer der Gemeinde Bodnegg. Auf seine neue Aufgabe in Bad Waldsee freue sich der Finanzfachmann bereits jetzt, wie er im Gemeinderat erklärte.

Die bisherige Fachsbereichleiterin, Beate Bringmann, geht nach mehr als 21 Jahren bei der Stadt Bad Waldsee im Frühjahr 2022 in Ruhestand. Am 1. September 2000 hatte ihre Laufbahn im Bad Waldseer Rathaus als stellvertretende Amtsleiterin der Stadtkämmerei begonnen, damals als Nachfolgerin von Monika Ludy. Im Juli 2009 übernahm sie die Leitung des Kämmereiamtes.

22 Jahre für die Finanzen der Kurstadt verantwortlich

„Mit größter Verantwortung und Sorgsamkeit kümmert sie sich nun seit fast 22 Jahren um die Finanzen der Stadt und hat diese stets voll und ganz im Griff“, werden Bürgermeister Matthias Henne und die Erste Beigeordnete Monika Ludy in der Mitteilung zitiert. „Viele Millionen Euro hat sie in dieser Zeit für die Stadt abgewickelt. Frau Bringmann betrachtet unseren Stadthaushalt nicht nur als ein Zahlenwerk, das rechnerisch bewältigt werden muss, sondern behandelt unseren Haushalt wie einen Schatz. Einen Schatz, den es stets zu wahren und zu mehren gilt. Sie versteht es hervorragend dieses Zahlenkonstrukt den Verwaltungsmitarbeitern, aber auch dem Gemeinderat verständlich darzustellen.“

Ein wahrer Kraftakt seien die Einführung der gesplitteten Abwassergebühren sowie die Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, so Henne und Ludy weiter. Gemeinsam mit ihrem Team sei Bringmann diese Mammutaufgabe gelungen. Mit ihrem großen Wissen im Bereich der Finanzen verliere die Stadtverwaltung einen wichtigen Baustein im Gesamtkomplex des städtischen Haushalts.