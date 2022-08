Baustelle B30: Schleichverkehr durch kleine Orte und Verdruss bei Gewerbetreibenden

Die schadhafte Fahrbahndecke auf der B 30 zwischen Egelsee und Gaisbeuren hat zweifelsohne eine Schönheitskur nötig und der Termin für diese vierwöchige Bauzeit in den Sommerferien ist gut gewählt. Die vom Umleitungsverkehr betroffenen Ortschaften wie Gaisbeuren, Reute und Aulendorf müssen dadurch aber viele tausend zusätzliche Kraftfahrzeuge verkraften. Probleme bereitet auch der Schleichverkehr über Feld- und Radwege, durch kleine Weiler und im Falle der Löffelmühle sogar mitten durch ein Betriebsgelände.

Navigeleiteter Abkürzungsverkehr sorgt für Chaos

„Bei uns ist mords was los, gleich am Montag hing ein Transporter im Feierabendverkehr an der Steige fest und entsprechend war die Stimmung im Rückstau“, berichtet Martin Schrott der SZ. Die Besitzer der Löffelmühle bei Bergatreute sind auch bei dieser B 30-Sperrung wieder betroffen von navigeleitetem Abkürzungsverkehr. Kfz-Teilnehmer mit Kennzeichen aus halb Europa verlassen hier nach einem Blick auf „google maps“ die reguläre Umleitungsstrecke von Baienfurt in Richtung Bergatreute-Haisterkirch-Oberessendorf und nutzen die enge, steile Straße in der Hoffnung, drei Minuten Fahrzeit einsparen zu können. „Damit müssen wir im Moment halt leben und so lange die Autos die 20 km/h einhalten im Hof passt das schon irgendwie“, zeigt sich Schrott trotz allem entspannt.

Hohes Verkehrsaufkommen in Reute und Gaisbeuren

Auch der Ortsvorsteher von Reute-Gaisbeuren, Achim Strobel, versucht das Beste aus dem hohen Verkehrsaufkommen zu machen, das aktuell auf der L 285 in Gaisbeuren und Reute zu verzeichnen ist und sich bis nach Mochenwangen fortsetzt. Aulendorf erweist sich dabei als besonderes Nadelöhr, weil die Ampel an der Allewindenstraße teilweise zu Rückstaus führt bis zum Kreisverkehr auf Höhe Carthago.

„Dank Lärmschutz ,Tempo 30’ geht’s im Moment in den Ortsdurchfahrten Gaisbeuren und Reute halbwegs, auch wenn der Verkehr ab kommender Woche nach Ende der Werks- und Handwerkerferien anziehen dürfte. Aber wir müssen jetzt dadurch und danach ist die B 30 in einem ordentlichen Zustand und in Enzisreute verbessert sich zudem die Sicherheitslage für Fußgänger“, betont Achim Strobel.

Enzisreute: Linienbusse halten künftig direkt auf der B30 an

Mit Spannung darf in Enizsreute erwartet werden, wie sich die beiden neuen „Buskaps“ auf den Verkehrsfluss auswirken werden. Wie berichtet, halten die Linienbusse nach Abschluss der Bauarbeiten ab 10. September direkt auf der B 30 an, um Fahrgäste aus- und einsteigen zu lassen.

Die B 30-Umleitung aus Bad Waldsee kommend in Richtung Schussental verläuft über die L 285 in Gaisbeuren und Reute, wo aus Lärmschutzgründen vier Wochen lang „Tempo 30“ gilt. (Foto: Sabine Ziegler)

Einstweilen bestimmen hier im Ort aber Baufahrzeuge das Geschehen, weil gleich am Montagfrüh damit begonnen wurde, die Asphaltdecke abzufräsen. Zwar gibt es mitten in der Großbaustelle eine ampelgeregelte Einspurregelung für die Linienbusse „B 30“, damit sie ihre Fahrzeit zwischen Bad Waldsee und dem Schussental noch halbwegs einhalten können. Autos möchte man hier aber keine haben, weshalb die Straße ab Reute/Friedhof nur für „Anlieger frei“ ist im Moment.

Sachen gibt’s: Wohnmobilfahrer gurkt von Radweg kommend durch den Wald

Bekanntlich schenken aber immer mehr motorisierte Verkehrsteilnehmer derlei Hinweisen wenig Beachtung und lassen sich von Navis (fehl)leiten. Wie sonst käme ein Wohnmobilfahrer auf die Idee, von Baindt kommend über den ausgebauten Radweg durch den Altdorfer Wald zu gurken? Eine Kräutersammlerin aus Kümmerazhofen traute am Montagmorgen jedenfalls ihren Augen nicht, als mitten im grünen Tann plötzlich ein weißes Freizeitfahrzeug vor ihr auftauchte und im Unterholz nach dem richtigen Weg fahndete.

Nicht nur die Anwohner betroffener Ortschaften sind deshalb froh, wenn diese Straßenbaumaßnahmen in einer Größenordnung von 1,3 Millionen Euro zügig über die Bühne gehen und hoffentlich planmäßig zum Schulbeginn abgeschlossen werden können. „Für uns ist die Sperrung der B 30 nach Corona und Inflation eine weitere bittere Pille, die wir zu schlucken haben, obwohl die Situation schon vorher schwierig war“, bekennt der Betreiber von „Café und Brot“ in Enzisreute.

Café und Tankstelle geschlossen

Das Geschäft ist seit Montag ebenso vorübergehend geschlossen wie die benachbarte Aral-Tankstelle – auch deren Kundschaft bleibt baustellenbedingt aktuell zu 100 Prozent aus. Namentlich möchte der Café-Betreiber nicht zitiert werden in der SZ, aber er hätte sich von den Straßenbaulastträgern „wenigstens eine frühere Information an uns Gewerbetreibende gewünscht. Dann hätte ich eine vierwöchige Betriebsruhe geplant ab Mitte August und die Belegschaft hätte auf einmal Urlaub nehmen können“.

Der benachbarte Kioskbetreiber auf dem großen Parkplatz an der B 30 lebt ebenfalls „hauptsächlich von der Straße“, wie er der SZ berichtet. Nachdem der Durchgangsverkehr auf dieser wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse jetzt einen Monat lang ausbleibt, dürften sich auch deutlich weniger Gäste einfinden bei Elmar Leins. „Ich hoffe aber auf die Straßenbauarbeiter und auf meine Stammkunden, die vielleicht trotzdem den Weg finden, um hier ihren Hunger zu stillen.“