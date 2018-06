Baumlehrpfad soll ab Herbst modernisiert werden

Nach Meinung einer Waldseer Bürgerin befinden sich der Trimm-Dich-Pfad und vor allem der Waldlehrpfad im Waldseer Tannenbühl in einem „desolaten Zustand“. In einer E-Mail wandte sich die Mutter zweier Kinder in dieser Sache deshalb an die SZ: „Ich finde das eigentlich ein Armutszeugnis. Als Kurstadt sollte man doch bestrebt sein, ein so schönes Naherholungsgebiet zu pflegen und nicht so herunterzuwirtschaften. So teuer kann doch eine Auffrischung der Fitness-Stationen und das Instandhalten der Schilder und Wege des Lehrpfades nicht sein“, meint die Leserin.

Auf SZ-Anfrage bei der Stadt räumt Martin Nuber ein, dass der Lehrpfad „in der Tat gerade in keinem guten Zustand ist und dass seine Aufmachung nicht mehr dem Zeitgeist entspricht“. Dies ist laut Stadtförster aber „weniger eine Frage des Geldes, als viel mehr der vorhandenen Arbeitskapazität und der Prioritäten geschuldet“. Er teilt weiter mit, dass in den letzten Jahren der Fokus auf der Erneuerung zahlreicher Anlagen in den Wildgehegen gelegen habe und dass auch am Sportpfad in letzter Zeit sehr viel erneuert worden sei.

In den kommenden drei Jahren steht laut Nuber nun aber der kritisierte Baumlehrpfad auf der Agenda des kommunalen Forstreviers, mit dessen Modernisierung bereits im Herbst 2018 begonnen werden soll. „Es wird gerade eine Bachelor-Arbeit zur Erneuerung des Pfades erstellt. Zur Auffrischung des geologischen Abschnittes bin ich in Kontakt mit der PH Weingarten. Auch in diesem Fall soll eine wissenschaftliche Arbeit gemacht werden“, betont Nuber. Er habe bewusst junge Leute dazu beauftragt, ein „aktuelles“ Konzept zu erstellen für eine zeitgemäße Präsentation der Lehrpfade.

Die am Sportpfad geäußerte Kritik ist dem Förster hingegen „absolut unverständlich“, wie er sagt. „Es wurden in den vergangenen drei Jahren insgesamt vier neue Geräte installiert und an vorhandenen Stationen wurden zwei Dächer saniert oder neu angebracht. Der gesamte südliche Teil vom Rotwildgehege bis zum Wasserhochbehälter erhielt kürzlich neuen Kies. Die Gefällstrecke am Wasserhochbehälter wurde von groben Steinen befreit und entschärft“, zählt Nuber die jüngsten Baumaßnahmen am Trimm-Dich-Pfad auf.

Seiner Einschätzung nach könne es sich deshalb bei der Kritik der Bürgerin „nur noch um Details handeln, wie ein aktuell abgefaulter Schilderpfahl. Die Waldarbeiter sind jedoch immer noch mit den Aufräumarbeiten des Weihnachtssturms beschäftigt“, heißt es dazu abschließend aus dem Forstrevier.