Baumfällarbeiten: Stadt sperrt Straßen

Die Schützenstraße in Bad Waldsee muss am Freitag, 23. Februar, von 9 bis voraussichtlich 11.45 Uhr zwischen der Einmündung Eschlestraße bis zur Biberacher Straße einseitig in diese Fahrrichtung voll gesperrt werden. Die Fahrspur in Richtung Wurzacher Straße ist nach Angaben der Stadt nicht betroffen. Grund für die Sperrung sei die Entfernung von Bäumen, da diese die Straßenbeleuchtung beeinträchtigen.

Der Fahrzeugverkehr wird während der Maßnahme ab der Einmündung Eschlestraße über die Schützenstraße, Wurzacher Straße, Muschgaystraße, Am Stadtgraben, Friedhofstraße, Bleichestraße zur Biberacher Straße umgeleitet. Der Fußgängerverkehr wird, wenn keine Gefahr besteht, von den Warnposten zeitweise durchgelassen. Ansonsten wir der Fußgängerverkehr über die Schlehenhalde, Rädlesbachweg, Eschlestraße und umgekehrt umgeleitet. Der Fußgängerüberweg in die Schützenstraße ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Außerdem muss am Dienstag, 27. Februar, von 8.10 bis voraussichtlich 10 Uhr aufgrund von Baumfällarbeiten die Urbachstraße auf Höhe des Kindergartens und der Wilmenweg im Einmündungsbereich Urbachstraße für den Gesamtverkehr gesperrt werden. Die Sperrung beim Kindergarten wird lediglich fünf bis zehn Minuten dauern, atilt die Stadt mit. Der Anliegerverkehr ist bis zur Absperrung frei.