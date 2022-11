Baumaßnahmen am Narrenschopf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ausschuss der Königstäler Narren und freiwillige Helfer hatten am Samstag, 29. Oktober, am Narrenschopf in Mittelurbach alle Hände voll zu tun.

Verschiedene Stellen mussten mit Pflastersteinen belegt werden. Hierfür benötigten wir auch etwas schweres Maschinenmaterial. Firma Paul Kessler, Baggerbetrieb und Vermietservice aus Reute, stellte uns freundlicherweise die Maschinen zur Verfügung. Herzlichen Dank für die Hilfsbereitschaft. Hiermit wurde unsere Arbeit sehr erleichtert.

Für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen sorgte ein früheres Ausschussmitglied. Auch unser Narrenschopf und Stadel wurde zugleich noch aufgeräumt, sodass wir die bevorstehende Fasnet 2023 wieder mit unseren Fasnetswägen neu gestalten können. Allen Helfern dürfen wir einen herzlichen Dank aussprechen.