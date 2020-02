Bauliche Nachverdichtung in Gaisbeuren ermöglichen

Bauliche Nachverdichtung wird in Gaisbeuren angegangen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat dem Abwägungs- und Entwurfsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Kreuzäcker“ einstimmig zugestimmt. Der Entwurf liegt zur öffentlichen Einsicht von 14. Februar bis 28. Februar im Fachbereich Bau, Abteilung Stadtplanung, in der Ravensburger Straße 2 während den allgemeinen Öffnungszeiten aus. Danach kann der Satzungsbeschluss erfolgen. Es handelt sich um 0,26 Hektar großes Gebiet, das vom Reinen Wohngebiet in ein Allgemeines Wohngebiet hin abgeändert werden soll. „Durch geänderte Festsetzungen wird dem Grundsatz vom sparsamen Umgang mit Grund und Boden dahingehend Rechnung getragen, dass eine bauliche Nachverdichtung ermöglicht wird“, heißt es in der Sitzungsvorlage.