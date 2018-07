Bauhofmitarbeiter verschönern das Seeufer

Die „Schwäbische Zeitung“ läutet den Countdown zum Altstadt- und Seenachtfest hin ein. Heute: Das Seeufer.

Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebhofes haben sich in den vergangenen Tagen gezielt dem Stadtseeufer angenommen und Verschönerungsarbeiten durchgeführt. So wurden unter anderem die Hecken und das Schilf am Uferweg geschnitten. „Das sind Vorarbeiten für das Stadtfest“, erklärt Rathaussprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Nachfrage. Nun ist der Blick auf den Stadtsee wieder ungetrübt. Zudem wurden die Wege der Grünanlage beim Spital zum Heiligen Geist ausgebessert. Am Uferweg sind außerdem die ersten Vorboten des Altstadt- und Seenachtfestes zu sehen: Die Eisenstangen, an denen die bunten Lampions angebracht werden.