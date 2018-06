Baugenehmigung für neues Kino liegt vor

Die Gründer des geplanten Stadtkinos Bad Waldsee „Seenema“ um Marianne Jocham und Eugen Detzel haben monatelang darauf gewartet, dass die Stadt die Baugenehmigung erteilt für den cinematauglichen Umbau der Getränkehandlung Funk in der Biberacher Straße. Fast hätten die Initiatoren darüber die Nerven verloren, zumal sie sich von der Stadtverwaltung nicht hinreichend unterstützt fühlten. Nun scheint sich doch noch alles zum Guten zu wenden: Der Bauherr hat am Freitag seinen „Roten Punkt“ vom Rathaus erhalten und könnte mit dem Umbau beginnen. Vorausgesetzt, mögliche Einwender aus der Nachbarschaft ziehen nicht vor Gericht. Darauf hoffen die 117 Genossen, die bereits Anteile gezeichnet haben.

Bei einem Pressegespräch beklagten Marianne Jocham und Markus Leser von Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft „Seenema – Stadtkino Bad Waldsee“, dass den Kino-Initiatoren bislang seitens des Rathauses vor allem Steine in den Weg gelegt worden seien. Und damit wuchs ihre Sorge, dass Kino-Experte Eugen Detzel (vormals „Linse“ Weingarten) von der Fahne gehen könnte. „Anstatt dass man sich bei der Stadt freuen würde über eine Kulturinitiative der Bürger, wurde uns dort im Laufe des Verfahrens ausschließlich gesagt, was nicht geht“, berichtet Markus Leser.

Ganz im Gegensatz zum Landratsamt, wo man die Beteiligten „viel konstruktiver begleitet hat auf dem Weg zur Baugenehmigung und auch einmalig 1000 Euro stiftete, weil der Landrat das Kinoprojekt gut findet und unterstützt“. Gut in dieses Bild passt laut Leser, dass auch der Antrag aller vier Ratsfraktionen zur Anschubfinanzierung für das Programmkino mit 50 Sitzplätzen noch nicht im Gemeinderat beraten wurde; dabei geht es um eine einmalige Summe in Höhe von 5000 Euro.

Wie berichtet, möchte die Familie Funk ihre ehemalige Getränkehandlung in der Biberacher Straße 29 so umbauen, dass hier ein Kinobetrieb möglich ist. Der dafür notwendige Antrag auf Nutzungsänderung lag dem Baurechtsamt seit Jahresbeginn vor. Nach Angaben des Rathauses gab es zwei Gründe, warum sich das Verfahren monatelang hinzog: „Wie bei jedem anderen Baugenehmigungsverfahren ist es erforderlich, dass alle Unterlagen vollständig eingereicht werden. Dies war in diesem Fall leider nicht so. Es mussten mehrfach Unterlagen nachgefordert werden. Außerdem waren aufgrund von Einsprüchen ergänzende Unterlage und Auswertungen, wie zum Beispiel ein Lärmgutachten, erforderlich. Zudem mussten Fristen eingehalten werden“, so Rathaus-Sprecherin Brigitte Göppel dazu.

Die „Seenema“-Initiatoren weisen den Vorwurf, nachlässig Unterlagen nachgereicht zu haben, von sich. Leser: „Wir haben alles abgegeben, aber es wurde zögerlich abgearbeitet im Bauamt!“ Bekanntlich hat ein Nachbar seinen Widerstand gegen die Einrichtung eines Kinos an diesem Standort angekündigt und damit gedroht, sein Recht einzuklagen. Sollte dies der Fall sein, könnte sich der Kino-Umbau weiter hinziehen.

Geärgert haben sich Markus Leser und seine Mitstreiter auch über die Einschätzung des Bürgermeisters, wonach die Waldseer Kinofreunde „eine Minderheit“ in der Stadt darstellten. Der Landrat bewertet dies offenbar anders: Beim Jubiläumsabend des Heimat- und Museumsvereines im Kornhaus soll Kurt Widmaier laut Marianne Jocham in kleiner Runde seinem Parteifreund Roland Weinschenk dazu geraten haben, die Ansiedlung eines Programmkinos zu unterstützen, weil ein solches kulturelles Angebot nicht nur den Bürgern zugute komme, sondern auch den vielen Gästen der Fremdenverkehrsstadt. „Wir wünschten uns auch von der Stadt eine solch ideelle Anerkennung und Unterstützung“, so Jocham dazu.

Auf dem Rathaus möchte man diese öffentlich erhobenen Vorwürfe nicht kommentieren und verweist darauf, dass „der Antrag auf Anschubfinanzierung zurückgestellt wurde, bis die Baurechtsentscheidung erfolgt ist. Unmittelbar im Anschluss wird dies im entsprechenden Ausschuss des Gemeinderates behandelt“, blickt Rathaus-Sprecherin Göppel voraus. Außerdem möchte sich die Stadt nicht vorhalten lassen, sie sei an diesem Kinoprojekt nicht interessiert und halte das „Seenema“ womöglich sogar für überflüssig: „Ein genossenschaftlich betriebenes Kino zeugt von einer kulturell interessierten und engagierten Bürgerschaft. Mit dem ‘Seenema’ würden die Akteure das Kulturangebot der Stadt um eine Facette bereichern. Einheimische und Gäste könnten gleichermaßen von der Einrichtung profitieren“, betont man dazu auf dem Rathaus.

Vorstand und Aufsichtsrat der Kinogenossenschaft „Seenema“ versammeln sich am Sonntag, 8. September, zu einer außerordentlichen Sitzung und beraten den weiteren Zeitplan für den Umbau des künftigen Kinos.