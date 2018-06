Baugebiet ist Thema im Ortschaftsrat

Der Bauplatzvergabe des Baugebiets „Untere Bachäcker II“ nimmt sich die Haisterkircher Ortschaftsrates in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 13. Juni, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Ortschaftsverwaltung an. Während der öffentlichen Sitzung wird es außerdem um die Mittelanmeldung 2019 gehen. Zu Beginn der Sitzung haben die Bürger selbst die Möglichkeit Fragen zu stellen, schließlich steht eine Bürgerfragestunde auf der Tagesordnung. Ein nicht-öffentlicher Teil schließt sich an.