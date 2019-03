Baubetriebshof transportiert Schneeberg an der Grabenmühle ab

Der meterhohe Schneeberg an der Grabenmühle, der in den vergangenen Wochen viele Blicke auf sich gezogen hat, ist inzwischen Mittwoch beinahe verschwunden. Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs haben ihn mit Hilfe eines Radladers abgetragen und mit einem Lastwagen abgefahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. „Wenn es tagsüber getaut und nachts gefroren hat, gab es dort jeden Morgen Glatteis“, erklärt Wolfgang Wespel, Leiter des Baubetriebshofs. Besonders bei Marktbetrieb sei das ein Problem gewesen. Der Schnee hat nun beim Freibadparkplatz einen neuen Platz zum Abtauen gefunden. Mehr als 40 Fahrten waren laut Mitteilung für den Transport nötig. Als es vor einigen Wochen so stark schneite, habe man keine Kapazitäten gehabt, den vielen Schnee abzufahren. Räumen und Streuen hätten Vorrang gehabt. Im übrigen Stadtgebiet gebe es weitere vergleichbare Problempunkte, die man nun ebenfalls angehe. Foto: Stadtverwaltung