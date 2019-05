Bauarbeiten: „Saubadtrail“ ist drei Tage gesperrt

Am Mountainbike-Parcours „Saubadtrail“ werden in der Zeit von Donnerstag, 24. Mai, bis einschließlich Sonntag, 26. Mai, Arbeiten ausgeführt, teilt die Stadt mit. Der Trail kann in dieser Zeit nicht befahren werden und ist auf der gesamten Länge gesperrt. Die Arbeiten werden von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt welche gern unterstützt werden können. Treffen zur Vorbereitung der Arbeiten ist am 23. Mai, um 18.30 Uhr am Parkplatz Saubadtrail (an der L 300).