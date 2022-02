Bauarbeiten machen Straßensperrung notwendig

Die Arbeiten für „Altstadt für Alle“ in Verbindung mit dem Leitungsneubau werden am Montag, 7. Februar, wieder aufgenommen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfordern die Tiefbauarbeiten bis Ende April Sperrungen in der Hauptstraße. Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich zwischen Gebäude Nummer 44 (Geschäft Mode City) und Gebäude Nummer 55 (Schuhhaus Kern) und dauert voraussichtlich bis Mitte März. Der zweite Bauabschnitt schließt sich in Richtung Hauptstraße Höhe Nummer 58 (Becker'sche Apotheke) an und dauert voraussichtlich bis Ende April. Es wird versucht, die Zugänglichkeit zu den Geschäften während der Bauarbeiten so gut es geht durchgehend zu ermöglichen.