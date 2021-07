Bauarbeiten in der Waldseer Innenstadt ab 5. Juli

Die Verlegung von Nahwärme- und Breitbandleitungen erfordert von Montag, 5. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 30. Juli, Sperrungen im Bereich zwischen der Einmündung Am Ravensburger Tor und dem Kreuzungsbereich Bleiche (L275/K942/L316). Die Arbeiten werden in drei Bauphasen durchgeführt. Dabei werden halbseitige Sperrungen sowie Gehwegsperrungen notwendig.

Der LKW-Verkehr aus Richtung Ravensburg (B30) kommend wird über die B30-Umgehung Bad Waldsee umgeleitet. Der PKW-Verkehr aus Richtung Ravensburg wird im Bereich L275 beim Kreisverkehr über die Richard-Wagner-Straße zur L316 Wolfegger Straße umgeleitet und dort aufgeteilt in Fahrtrichtung Innenstadt und mit Fahrziel Bad Wurzach auf die L316. Der PKW-Verkehr aus Reute kommend wird über die K7942 in Richtung Stadtmitte geleitet und der LKW-Verkehr über die Reutestraße (K7941) zur Aulendorfer Straße (L275) und Bahnhofstraße in Richtung B30 Bad Waldsee-Nord umgeleitet.

Aufgrund der veränderten Schulbusfahrtstrecken ist eine Haltestellenverlegung der Schulbusse mit Haltestelle entlang der Richard-Wagner-Straße (Linien Michelwinnaden 33/8, Kümmerazhofen 30/1 u. Möllenbronn 30/2, Stadtrandline) in den Döchtbühlweg erforderlich.

Die Haltestelle in der Friedhofstraße entfällt während der Bauarbeiten.