Bauarbeiten für B-30-Rasthof in Bad Waldsee sollen 2023 beginnen

An der „Abfahrt B 30 Nord“ nahe dem Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee soll bekanntlich ein neuer Rasthof entstehen. Der im vergangenen Sommer kommunizierte Start der Bauarbeiten verzögert sich.

Anstatt ab diesem Herbst oder im kommenden Frühjahr soll der Baustart nun in der zweiten Jahreshälfte 2023 stattfinden. Das teilte Investor Elmar Lutzenberger, geschäftsführender Gesellschafter der Firma „Lupe - Lutzenberger Projektentwicklung“, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Corona-Pandemie führte zu Verzögerungen

Aufgrund der Corona-Pandemie hatten sich bei dem Vorhaben viele Vorarbeiten deutlich verzögert, teilte Lutzenberger der SZ im vergangenen Sommer mit. Zu diesem Zeitpunkt war das inhabergeführte Familienunternehmen dabei, die notwendigen Fachbeiträge, Gutachten und Planungen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan abzuarbeiten.

Wie Lutzenberger nun erläuterte, seien alle fachplanerischen Beiträge und Planungen abgeschlossen und das Unternehmen habe sich zudem mit den Trägern öffentlicher Belange – also beispielsweise Behörden oder Zweckverbände – abgestimmt. „Nun stimmen wir uns inhaltlich und terminlich mit der Stadt Bad Waldsee ab. Ziel ist es, unser Vorhaben ab der zweiten Jahreshälfte 2023 in Angriff nehmen zu können.“

Als erstes wird die Tankstelle mit Gastronomie gebaut

Im ersten Schritt solle nach wie vor zuerst eine multifunktionale Tankstelle für Autos und Lastwagen „mit neuester Technologie und eine Systemgastronomie“ realisiert werden, so Lutzenberger, der von 1996 bis 2000 in Bad Waldsee an der International School of General Management (ISGM) studierte, aus der später die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen hervorging.

Hotel ist noch in der Schwebe

Der weitere geplante Bauabschnitt zum Thema „Beherbergung“ (vorgesehen war bislang ein Hotel-Garnie) war bereits im vergangenen Sommer in die Schwebe geraten, da die Übernachtungsbranche stark von der Corona-Pandemie betroffen war, wie Lutzenberger vor einem Jahr erläuterte.

In diesem Spätsommer hat sich daran nicht viel geändert. Denn abgesehen von der Pandemie haben sich derzeit weitere Problemfelder ergeben: „Bezüglich des Hotels sind wir noch in der internen Überlegung – aufgrund der Entwicklung der vergangenen beiden Jahre und vor allem auch aufgrund der jüngsten Entwicklung am Energiemarkt“, erklärte Lutzenberger nun auf SZ-Anfrage.

Bürgerbegehren gegen das Projekt scheiterte knapp

Das Rasthof-Projekt ist bekanntlich in Bad Waldsee umstritten gewesen, ein Bürgerbegehren wurde vom Gemeinderat allerdings mit knapper Mehrheit abgelehnt. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Gerüchte in Bad Waldsee, dass das Projekt gar nicht mehr umgesetzt würde oder das Unternehmen pleite sei. Beides hatte Lutzenberger immer wieder verneint und auf die laufenden Planungen verwiesen.