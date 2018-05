Bauarbeiten für Parkplatzerweiterung liegen im Zeitplan

Am Unterurbacher Weg in Bad Waldsee haben vor kurzem die Bauarbeiten für die Erweiterung des Parkplatzes bei den Städtischen Rehakliniken begonnen. Diese 200 000-Euro-Investition hat der Gemeinderat Anfang 2017 beschlossen.

Wie berichtet, entstehen in diesem Abschnitt 61 neue Pkw-Stellplätze in nächster Nähe zum Gesundheitszentrum Waldsee-Therme mit Saunawelt. Insgesamt stehen Gästen und Beschäftigten der Kliniken hier nach Fertigstellung 167 Parkplätze zur Verfügung. Nach Auskunft der städtischen Pressestelle liegen die Arbeiten genau im Zeitplan und können voraussichtlich Mitte Juni abgeschlossen werden. Ob der Platz von den Rehakliniken selbst bewirtschaftet wird und welche Regelungen hier gelten werden, ist laut Rathaus-Sprecherin Brigitte Göppel „derzeit noch in Klärung“. Wie berichtet, war der Ratsentscheidung zur Anlage dieses neuen Parkplatzes auf der „grünen Wiese“ eine kontroverse Diskussion im Gremium vorausgegangen. Einige Räte hätten sich am Unterurbacher Weg eher eine Wohnbebauung gewünscht – andere kritisierten generell die Umwandlung von Grünflächen in Parkplätze. Von dieser Investition verspricht sich die Kurstadt bekanntlich auch eine Neuordnung des gut frequentierten Friedhofparkplatzes mit 121 Stellplätzen. Auf diesen citynahen Stellplätzen parken bislang viele Rehapatienten und Klinikmitarbeiter. Der innerstädtische Einzelhandel würde sie in Zukunft aber gerne seinen Kunden anbieten. Auch Anfragen von Bewohnern der Altstadt nach Stellplätzen liegen der Stadt vor. Foto: Sabine Ziegler