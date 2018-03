Bauarbeiten am Waldseer Bahnhof werden fortgesetzt

Die Sanierungsarbeiten am Waldseer Bahnhof wurden nach einer Phase des Baustillstands wieder aufgenommen. Inzwischen kann man auch aus Richtung Steinstraße erkennen, dass es auf der Großbaustelle tüchtig vorangeht. Derzeit sind die Bauarbeiter mit Trockenbau, Dachabdichtung, Isolierung und Entkernung des Gebäudes beschäftigt. Dies bestätigte Investor Christian Skrodzki von der „Historischen Kaufhaus Anker Immo Verwaltungs OHG“ in Leutkirch auf SZ-Anfrage.

Während es mit der Sanierung also planmäßig vorangeht und der neue Bahnhof im Herbst baulich fertigstellt sein wird, zieht sich die Suche nach einem Pächter für das Bäckerei-Café im Erdgeschoss weiter hin. „Diesen Donnerstag gibt es ein erneutes Treffen mit der Bäckerei, die dafür in Frage kommt. Und ich denke, dass in der Osterwoche der Vertrag unterzeichnet werden kann“, hofft Skrotzki. Skrotzki und sein Partner Alfons Keck sind bundesweit als „Bahnhofsretter“ bekannt geworden, als sie 2012 in Ostdeutschland mehr als 40 marode Bahnhöfe von der Bahn gekauft haben. Der Großteil der Immobilien wurde aber wieder verkauft und die Bauherren kümmern sich aufgrund der kurzen Wege nur noch um solche historischen Bauwerke in der Region.