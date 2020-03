Barny Bitterwolf zu Corona: „Vielleicht wird der Mensch wieder als Mensch wahrgenommen“

Das Coronavirus ist das beherrschende Thema dieser Tage und hat das öffentliche Leben beinahe zum Erliegen gebracht. Welche Meinungen bekannte Bad Waldseer und Aulendorfer zur derzeitigen Situation haben und wie sie damit umgehen, das soll die neue Rubrik „Mutmacher – Gedanken zu Corona“ in den kommenden Ausgaben hervorheben. Den Anfang macht Bernhard „Barny“ Bitterwolf, oberschwäbischer Barde und Dozent an der Bauernschule Bad Waldsee:

„Unisono klingen die Aussagen unserer Politiker auf Bundes- und Landesebene: Wir sind in einer Ausnahmesituation, was Ähnliches hat die Menschheit noch nicht erlebt. Klar ist, die Corona-Epidemie stellt unsere Gesellschaft vor bislang ungekannte Herausforderungen. Gerade wir in Mitteleuropa sind, Gott sei Dank, in den letzten beiden Generationen krisenunerfahren und tun uns deshalb extrem schwer, die momentanen Gegebenheiten zu akzeptieren. Auch die von der Politik verhängten Maßnahmen zur Eindämmung, zur Verlangsamung der Pandemie kommen uns, gelinde gesagt, gewöhnungsbedürftig vor.

In der Auseinandersetzung mit Krisen in der Vergangenheit, seien es Hungersnöte, kriegerische Auseinandersetzungen, Seuchen oder Naturkatastrophen sind Gesellschaften immer wieder gewachsen, reifer geworden, haben sich weiterentwickelt. Allerdings haben solche Krisensituationen auch viel Negatives im Umgang miteinander transportiert: Panik, Hysterie, unsolidarisches Verhalten, Egozentrik, Ausgrenzung von Menschen, Schuldzuweisungen, Aggression...

Die Humanität, die Rücksichtnahme, die Empathie, die Solidarität, die Mitmenschlichkeit, kurz das nachbarschaftliche und gesellschaftliche Gemeinwesen werden auf eine harte Probe gestellt. Erste Bewährungen auf diese Probe werden bereits sichtbar: Berufe, deren Image bislang nicht das allerbeste war, erfahren plötzlich eine nie gekannte, aber hochverdiente Wertschätzung. Kassiererinnen im Supermarkt, medizinisches Fachpersonal, Altenpfleger, Landwirte freuen sich über die erhöhte Aufmerksamkeit. Balkonsingen gibt es nicht nur in Italien, auch im Haistergau versammeln sich Nachbarn, um nach Sonnenuntergang gemeinsam den tröstenden Text von „Der Mond ist aufgegangen“ mit der bewegenden Schlusszeile „Und lass uns ruhig schlafen! Und unsern kranken Nachbar auch!“ zu singen. Wenn schon keine körperliche Nähe mehr möglich ist, so nehmen doch die Telefonate, der e-mail-Verkehr, das Plaudern in sozialen Netzwerken, um eine emotionale Verbindung zu schaffen, merklich zu.

Vielleicht dient der Umgang mit solchen existenziellen Bedrohungen, wie wir sie derzeit erleben, auch einem wie auch immer gearteten Lernprozess? Vielleicht werden die sozialen, ethischen, politischen, religiösen Grenzen durchlässiger? Vielleicht wird der Mitmensch tatsächlich wieder als Mensch, unabhängig von Status, Einkommen oder Bildungsstand, wahrgenommen? Wollen wir es hoffen! Arbeiten wir daran!“