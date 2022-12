Barny Bitterwolf stellt im Südwestfernsehen oberschwäbische Traditionen vor

Barny Bitterwolf aus Bad Waldsee wird am Freitag, 23. Dezember, in der Sendung „Kaffee oder Tee“ im Südwestfernsehen (täglich zwischen 16 und 18 Uhr) über oberschwäbische Traditionen in der Advents- und Weihnachtszeit berichten. Im Mittelpunkt der Live-Schalte nach Hittisweiler bei Haisterkirch steht laut Pressemitteilung der Klöpflesbrauch, bei dem nach dem entsprechenden Anklopfen an der Tür des Bauernhauses die bäuerliche Familie besungen und gelobt wird.

Segenssprüche sollen dann eine gute Ernte und ein harmonisches Miteinander im neuen Jahr bringen. Bitterwolf hat auch ein Mundarträtsel im Gepäck, das dann von den Zuschauerinnen und Zuschauern im Laufe der Sendung auch gelöst werden muss. Es winken laut Presseankündigung Preise für das Lösen der Rätsel.

Eine Woche vorher stellt Bitterwolf sein neues mit Co-Autor Edi Graf geschriebenes Buch in einem Interview in SWR 4, Bodenseeradio, vor. Im Nachmittagsmagazin ab 16 Uhr liest der oberschwäbische Barde Kostproben aus dem Buch mit dem Titel „Frai de heit, s sisch Weihnachdszeit“ und schildert die Entstehung dieses neuen Werkes mit Texten rund um die schönste Zeit im Jahr.