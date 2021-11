„Barny“ Bitterwolf erläutert im TV die heimische Mundart

Bernhard „Barny“ Bitterwolf ist am Dienstag mit einem SWR-Filmteam in der Region unterwegs gewesen, um einen Beitrag für die Landesschau Baden-Württemberg zu drehen. An drei Stationen – auf dem Wochenmarkt in Bad Waldsee, dem Kreisfreilichtmuseum in Kürnbach und im Landgasthaus „Rose“ in Hittelkofen – erläutert der oberschwäbische Barde aus Haisterkirch die Besonderheiten der heimischen Mundart. Geplanter Sendetermin ist Freitag, 5. November, in der Landesschau im Südwestfernsehen ab 18.45 Uhr unter der Rubrik „Gut zu wissen“.