Barczyk-Zwillinge zeigen ihre Werke erst im Frühjahr 2021

Das Museum im Kornhaus Bad Waldsee muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Als neue Wechselausstellung war eine Präsentation mit Illustrationen von Franziska und Hanna Barczyk geplant, teilt der Museums- und Heimatverein Bad Waldsee mit.

Die 1983 geborenen Zwillinge sind in Bad Waldsee aufgewachsen und 1996 mit ihrer Mutter nach Kanada ausgewandert. Franziska Barczyk lebt zurzeit in Toronto, Hanna Barczyk in New York und Montreal. Beide hatten das gleiche Studium in Toronto absolviert und dem Abschluss „Bachelor of Design“ erreicht. Vor einem Jahr starb ihr Vater, der Bad Waldseer Stadtarchivar Michael Barczyk. Dies sei der Anstoß für die geplante Ausstellung gewesen, die aufgrund des Coronavirus vorerst nicht stattfinden kann, heißt es weiter.

Ihre erste gemeinsame Ausstellung in Deutschland hätte somit in ihrer alten Heimat stattgefunden. Die Gemälde und Zeichnungen seien bereits im Januar über den großen Teich geschickt worden. In Absprache mit den Künstlerinnen soll die Ausstellung nun voraussichtlich im Frühjahr 2021 stattfinden.