Banner und „Nervenfutter“ für den Oberbürgermeister

Anlässlich eines Besuchs von Petra Krebs, Landtagsabgeordnete (Grüne) in Bad Waldsee überreichten Lucia Vogel und Margarete Bareis ein Straßenbanner an Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy. Das Banner weist auf den Sicherheitsabstand von 1,5 m beim Überholen von Radfahrenden hin und kann an einem Bauzaun befestigt oder über die Straße gespannt werden. Im „Paket“ an die Stadtspitze waren außerdem enthalten: eine ganze Liste mit Maßnahmen für mehr Sicherheit für Radfahrende sowie „Nervenfutter“ in Form von Nüssen für den Oberbürgermeister. „Falls Sie mal in Bad Waldsee mit dem Fahrrad unterwegs sind“, so Margarete Bareis bei der Übergabe. „Die werden nicht reichen“, so die Antwort von Henne prompt, dem die Gefahrenstellen auf einigen Straßen in Bad Waldsee bewusst sind.