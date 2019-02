Band „BBQ“ gastiert im Kulturkeller – SZ verlost Karten

Die Reihe „Vielfalt als Bereicherung“ startet am Sonntag, 24. Februar, im Kulturkeller der Evangelischen Gemeinde in Bad Waldsee mit der Stuttgarter Band „BBQ“. Los geht´s um 18 Uhr. Laut Ankündigung heizt die junge Rhythmusgruppe mit Bastian Brugger am Saxophon, Lucas Klein am Schlagzeug, Jakob Obleser am Bass und Hannes Stollsteiner and den Tasten den Zuschauern ordentlich ein. Zu eigenen Kompositionen darf ordentlich gegroovt werden. Gefördert wird das Konzert durch die Stadt Bad Waldsee. Einen Vorverkauf gibt es derzeit in der Waldseer Stadtbuchhandlung. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre zahlen 12 Euro im Vorverkauf; An der Abendkasse kosten die Karten 16 Euro. Verbindlich Karten reservieren kann man per E-Mail an k.i.d.kat@gmx-topmail.de. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost dreimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Donnerstag um 12 Uhr, in der Redaktion an unter Telefon 07524 / 978711.