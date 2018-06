Bambini und F-Junioren schließen Frühjahrsrunde in Reute ab

Viel los gewesen ist beim Abschluss der Frühjahrsrunden der Bambini und F-Junioren. Der SV Reute war Ausrichter für beide abschließenden Spieltage und schickte insgesamt neun Mannschaften ins Rennen. Er stellte bei den Bambini in dem 12er-Teilnehmerfeld gleich fünf Teams. Bei Bilderbuchwetter seien in Reute neben dem Ausrichter auch die Mannschaften der Nachbarsvereine FV Bad Waldsee, SV Haisterkirch, FV Molpertshaus und SC Michelwinnaden zu Gast gewesen, geht weiter aus der Pressemitteilung hervor. Parallel dazu habe der letzte Spieltag der F-Junioren stattgefunden. Obwohl sich etliche Reutener Kids beim Waldseer Lauffieber beteiligt hätten, habe der SV Reute auch hier vier Mannschaften stellen können. Neben dem Gastgeber waren demnach die Mannschaften der Vereine SG Aulendorf, FV Bad Waldsee, SV Haisterkirch, TSG Bad Wurzach und die SGM Dietmanns/Hauerz zu Gast. Die vielen Besucher des Spieltages am Durlesbach wurden vom SV Reute mit Waffeln, Muffins, Leberkäswecken und Früchtecocktails verköstigt. Trotz des parallel stattfindenden Waldseer Lauffiebers habe der SV Reute ausreichend Helfer für den Spieltag der Nachwuchskicker am Reutener Durlesbach finden können, heißt es. Foto: SV Reute