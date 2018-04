Ballettschule führt Cinderella auf

Vier Ballettaufführungen stehen am Wochenende in der Bad Waldseer Stadthalle an. Die Ballettschule Waidacher führt Cinderella und Modern/Hip Hop auf.

Die Hauptfiguren sind Aschenputtel, der Prinz, die böse Stiefmutter und die zwei Stiefschwestern. „Es ist klassisches Ballett mit vielen Rollen und viel Tanz in Tüll und Tütü“, beschreibt Julia Waidacher die Inszenierung. Am Freitag, 27. April, stehen die Tänzer um 19.30 Uhr auf der Bühne, am Samstag, 28. April, um 15.30 und 19.30 Uhr. Der Abschluss der diesjährigen Aufführungen findet am Sonntag, 29. April, um 17 Uhr statt. Karten gibt es an der Abendkasse. Vorbestellungen sind telefonisch möglich unter Telefon 07524 / 6880.