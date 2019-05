Ballettschule bringt „Das Dschungelbuch“ auf die Bühne

30 Jahre gibt es die Ballettschule Waidacher bereits und die Ballettabende in der Stadthalle Bad Waldsee gehören fest zum Jahresprogramm dazu. In diesem Jahr führen die Ballettschüler ihre Tänze am Freitag, 17. Mai, um 19.30 Uhr am Samstag, 18. Mai, um 15.30 Uhr 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 19. Mai, um 17 Uhr, auf. Im ersten Teil ist „Das Dschungelbuch“ zu sehen, ehe im zweiten Teil „Modern/HipHop“ präsentiert wird. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, können Karten jeweils 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse in der Stadthalle gekauft werden. Weitere Informationen gibt es unter: www.waidacher.de