Bahnübergang in Bad Waldsee wird voll gesperrt

Die Sanierung des Bahnübergangs erfordert von Montag, 30. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 3. Juni, die Vollsperrung des Bahnübergangs an der L300 in der Biberacher Straße in Bad Waldsee. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Anlieger sind bis zur Baustelle frei.

Zudem erfordert die Reparatur einer Trinkwasserleitung von Montag, 30. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 3. Juni, die Sperrung der Linksabbiegespur der Schützenstraße in Fahrtrichtung Biberacher Straße und teilweise die Sperrung der Biberacher Straße, so die Stadt abschließend.