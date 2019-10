Bahnstrecke Kißlegg-Aulendorf nach tödlichem Unglück in Bad Waldsee gesperrt

Am Bahnübergang an der Kreuzung Wurzacher Straße/Schützenstraße in Bad Waldsee ist am Donnerstagmorgen ein Mann von einem Zug überrollt worden und ums Leben gekommen. Die Bahnstrecke Kißlegg-Aulendorf war mehrere Stunden lang gesperrt. Auch der Straßenverkehr wurde örtlich umgeleitet.

Die Polizei wurde gegen 8.13 Uhr zu dem Unglück gerufen. Laut Bundespolizei war die Bahnstrecke zwischen Kißlegg und Aulendorf bis gegen 11.30 Uhr gesperrt. Bei dem betroffenen Zug handelt es sich um eine Regionalbahn, die mit 25 Fahrgästen unterwegs war. Der Zug musste abgeschleppt werden. Die Polizei spricht von erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Laut Auskunft des Polizeipräsidiums Konstanz war auch die Wurzacher Straße bis kurz nach 10 Uhr gesperrt. Autofahrer wurden örtlich umgeleitet. Die Landespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.