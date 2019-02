Bahn plant Videoreisezentrum am Waldseer Bahnhof

Die Deutsche Bahn unterhält bundesweit vor allem in kleineren Bahnhöfen „Videoreisezentren“ und erkennt folgende Vorteile: einfache Handhabung, längere, durchgehende Öffnungszeiten, persönlicher Verkauf durch ortskundige Reiseberater, keine krankheits- und pausenbedingten Schließungen. Ein Berater aus der Zentrale ist dem Kunden per Kamera und Mikrofon behilflich bei der Buchung von Fahrkarten und gibt Auskunft zu Bahn- und Verbundangeboten. Bezahlt wird mit Bargeld, Girocard, Maestro- oder Kreditkarte am Automaten in der Seitenwand des Reisezentrums. Die Kabinen sind barrierefrei zugänglich. (saz)