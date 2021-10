Einen Kompaktbagger des Herstellers Takeuchi im Wert von rund 20 000 Euro haben Unbekannte innerhalb der letzten drei Wochen von einem Betriebsgelände in der Stahlstraße entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass der Bagger zu den normalen Geschäftszeiten gestohlen wurde, da das Firmengelände sonst nicht betreten werden kann, so die Polizei in ihrem Bericht.

Personen, die Hinweise zum Verbleib des Baggers geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07524 / 404 30 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.