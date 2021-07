Bäume am Ravensburger-Tor-Platz werden versetzt

Die drei Weißdorn-Bäume am Ravensburger-Tor-Platz, die aufgrund der Bauarbeiten für das Projekt „Altstadt für Alle“ dort entfernt werden mussten, konnten erhalten werden und sind vorerst in die Stadtgärtnerei umgezogen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Voraussichtlich werden sie den Besuchern der Altstadt an verschiedenen Standorten – unter anderem eventuell am Gut-Betha-Platz – im kommenden Jahr Schatten spenden. Der Baustellenplan des Projekts „Altstadt für Alle“ ist stets aktuell auf altstadt-fuer-alle.bad-waldsee.de verfügbar. Foto: Stadt Bad Waldsee