Bader fährt auf der Bahn zweimal in die Top Fünf

Der 15-jährige Bad Waldseer Moritz Bader hat vergangene Woche bei den deutschen Meisterschaften auf der Bahn in Dudenhofen in der Pfalz einige sehr gute Resultate eingefahren. In Dudenhofen kämpfte die deutsche Radfahrelite um in verschiedenen Disziplinen auf einer 250 Meter langen Betonbahn um die Meistertitel.

In jeder Disziplin gingen etwa 100 der besten Fahrer Deutschlands in der Klasse U17 (Jahrgänge 2002/03) an den Start. Bei der ersten Disziplin sicherte sich Moritz Bader Platz fünf. Diese Disziplin war die 2000-Meter-Einerverfolgung. Hierbei fehlten dem Bad Waldseer Fahrer nur zwei Hundertstel auf eine mögliche Bronzemedaille. Er absolvierte die 2000 Meter in 2:24 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde entspricht. Bei der nächsten Disziplin trat Bader, der als Straßenfahrer ausgebildet wurde, gegen spezialisierte Bahnsprinter an. Hierbei fuhr man aus dem Stand 500 Meter. Bader sicherte sich einen zufriedenstellenden achten Platz.

Die nächste Disziplin, das Punktefahren, ging über 70 Runden. Alle zehn Runden gab es eine Wertung. Die ersten vier bekamen 5, 3, 2 und 1 Punkt. Wenn man es schafft, das Feld zu überrunden, gibt es ganze 20 Punkte. Bader legte gut los und holte sich gleich am Anfang Punkte. Er stand sogar kurz vor der Überrundung des Feldes, was die Goldmedaille bedeutet hätte, wurde aber kurz davor eingeholt. Am Ende landete er auf dem fünften Platz. Bei der letzten Disziplin handelte es sich um Madison. Hier wurde Moritz Bader mit seinem Partner Fabian Keller aus Öschelbronn Siebter von 20 Paaren. Madison ist ein Punktefahren, bei dem sich zwei Fahrer während des Rennens immer wieder ablösen.