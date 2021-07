Badegäste ekeln sich vor „Algen“ im Egelsee

Der Egelsee ist Teil eines mittelalterlichen Weihersystems, das damals aus 16 Weihern bestand und für den Betrieb der Baindter Klostermühle angelegt wurden. Der Egelsee ist rund 4,5 Hektar groß und maximal sechs Meter tief. Er wird von verschiedenen Quellen gespeist (Schanzweiher-Hauptquelle, Egelsee-Quelle und Stockweiher-Quelle) und mündet in den Sulzmoosbach.

Eigentümer des Egelsees ist der Wasserverein Baindt. Der Verein hat seinen Ursprung im Jahr 1909. Damals wurde eine Wassergenossenschaft gegründet mit dem Ziel, die Baindter Häuser mit Wasser zu versorgen. 1919 verkaufte der Müllermeister August Schrott den Egelsee an die Genossenschaft, zehn Jahre später auch den benachbarten Stockweiher. 1960 gab die Genossenschaft das Wasserrecht an die Gemeinde ab und wurde in der Folge zu einem Verein. Bis vor etwa vier Jahren versorgte der See die Gemeinde Baindt mit Wasser.

Egelsee und Stockweiher sind nach wie vor im Besitz des Wasservereins, der Fischereiverein Ravensburg hat die beiden See gepachtet, damit die Mitglieder dort angeln können. (kik/knf)