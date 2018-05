„Bad Waldus“ wird in der Mainacht zur archäologischen Ausgrabungsstätte

Jenseits der vielen Klopapier-, Rasierschaum- und Ketchup-Verunzierungen in der Mainacht hat sich dieser Scherz an der Steinacher Straße in Bad Waldsee wohltuend hervorgehoben. Auf dem brachliegenden Fischteichgelände zwischen Wasserschloss und Stadthalle erkannten unbekannte Hobbysatiriker Reste einer historischen Ansiedlung, wie aus der Aufschrift des Hinweisschildes am Zaun hervorgeht: „Bad Waldus 509 v. Chr. - 1298 n. Chr. Archäologische Ausgrabungsstätte“. Von Kolosseum und Co. sind die dortigen Mauerreste zwar weit entfernt, aber ein gewisses Kultur- und Diskussionsgut stellen sie trotzdem dar in der Kurstadt. Vielleicht könnte die Stadt hier ja Führungen anbieten. Dann könnten die Kritiker der geplanten Parkplatz-Drehung mit ihren eigenen Füßen schon ’mal die Distanz testen, die es eines Tages in Richtung Altstadt zurückzulegen gilt. Foto: Sabine Ziegler