Bad Waldsees Volleyballerinnen unterliegen starkem Gegner

TG: Bär, Bertsch, Buschbacher, Bosch, H. Elsäßer, C. Elsäßer, Graf, Thoma, Gebhardt, Real, Sättele, Weber.

Das erwartet schwere Spiel hatte die TG Bad Waldsee in der Volleyball-Oberliga beim TV Rottenburg zu bestehen. Den insgeheim erhofften Sieg gab es für die TG-Spielerinnen beim Absteiger aus der Regionalliga zwar nicht, die Gegenwehr in den Sätzen zwei, drei und vier war allerdings bemerkenswert. Rottenburg gewann letztlich aber mit 3:1 (25:12, 25:21, 15:25, 25:19).

Einen sehr holprigen Start hatte die TG gegen die ungemein abwehrstarken Rottenburgerinnen. Gegen die schnellen Angriffe des TVR konnte sich Bad Waldsee nur unzureichend behaupten. Die Gäste wurden förmlich überrumpelt und verloren den ersten Satz mit 12:25. Den zweiten Satz startete Bad Waldsee stark und lag immer wieder in Führung. Der Durchgang war geprägt vom sehr effizienten Abwehr- und Annahmespiel der TG. Rottenburg holte aber zum 13:13 auf und bestimmte ab dem Stand von 18:18 das Geschehen. Mit 25:21 gewann Rottenburg diesen Satz.

Zu Beginn des dritten Durchgangs brachte Corinna Bertsch die TG durch starke Aufschläge mit 6:1 in Front. Auch der weitere Verlauf dieses Satzes war geprägt von starken Aufschlägen, die in der Folge ein wesentlich ruhigeres Spiel ermöglichten. Bad Waldsee gelang mit 25:15 ein verdienter und sehr deutlicher Teilerfolg. Der vierte Satz war gekennzeichnet durch den harten Kampf zweier Teams, die nicht willens waren, frühzeitig die Segel zu streichen. Bis 16:16 war es sehr ausgeglichen, dann machten sich bei der TG aber wieder Defizite im Annahmeverhalten bemerkbar. Und wenn die Annahme nicht stimmt, ist es schwierig, konstruktiv aufzubauen. Daher gewann Rottenburg den Satz mit 25:19. Der Rottenburger Sieg war verdient, der Auftritt der TG machte aber Appetit auf das Heimspiel gegen die TSG Backnang am 15. Oktober.