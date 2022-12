Bad Waldsees Volleyballerinnen klettern auf Rang zwei

Horgenzell verliert Heimspiel

Volleyball-Oberliga: Die Volleyballerinnen des SV Horgenzell haben ihr Heimspiel in der Oberliga gegen die SpVgg Holzgerlingen deutlich mit 0:3 (20:25, 12:25, 19:25) verloren. Der SVH hatte sich laut Mitteilung viel vorgenommen, aber das konnte nur zeitweise umgesetzt werden. Im ersten Satz starteten beide Mannschaften mit überzeugendem Spielaufbau und erfolgreichen Angriffen, sodass es bis zum Stand von 8:8 ein enges Rennen war. Aufgrund von Fehlern der Horgenzellerinnen in der Annahme und im Angriff setzte sich Holzgerlingen deutlich bis auf 21:12 ab. Durch eine anschließende Aufschlagserie kämpften sich die SVH-Spielerinnen zwar bis zum 17:21 heran, aber trotz aller Bemühungen ging der erste Satz mit 25:20 an die Gäste. Im zweiten Satz gab es zu viele Annahmefehler und fehlende Angriffssicherungen auf SVH-Seite, sodass dieser Durchgang klar mit 25:12 an die Gäste ging. Nach einer motivierenden Ansprache durch den Trainer startete Horgenzell wieder mit erhobenen Köpfen in den dritten Satz und baute sich durch gezielte Angriffe einen leichten Vorsprung von 11:9 auf. Beide Mannschaften kämpften in der Folge mit hohem Einsatzwillen um jeden Ball. Dennoch führten bessere Konzentration und Chancenauswertung der Gäste aus Holzgerlingen zum Satz- und Spielverlust (19:25) für die SVH-Volleyballerinnen, die mit nur vier Punkten Tabellenletzter bleiben.

SVH: Djeka, Grabherr, Jehle, Keller, Koltsch, Meschenmoser, Roth, Rusch, Schäfer, Sorg. (sz)