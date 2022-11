Bad Waldsees Volleyballerinnen feiern verdienten Heimsieg

TG: Buschbacher, Bertsch, Graf, Weber, C. Elsässer, J. Elsässer, Groner, Real, Sättele, Gebhardt, Bosch.

Mit dem grundsoliden 3:1 (25:18, 25:14, 23:25, 26:24) gegen die Barock Volleys des MTV Ludwigsburg haben die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee in der Oberliga den dritten Rang erobert. Einziger Wermutstropfen war der kollektive Durchhänger im dritten Satz, dessen Verlust das Ergebnis zwar schmälert, den Eindruck einer ansonsten überlegen geführten Partie jedoch nicht trüben konnte.

Stark und ihrer Sache sicher starteten die von Simon Scheerer und Axel Bloching trainierten TG-Spielerinnen in das Duell. Die Annahme der Ludwigsburger Aufschläge klappte und die aufopfernde und konsequente Abwehrarbeit trug das ihrige zum erfreulichen Satzverlauf bei. Auch die im Team immer wieder zu beklagenden vermeidbaren Fehler gab es zur Freude des Publikums nicht. Entsprechend deutlich war das Satzergebnis mit 25:18.

Die Energie des ersten Durchgangs nahmen die Bad Waldseerinnen auch mit in den zweiten Durchgang. Die nach wie vor andauernde Konstanz in den Aktionen der einzelnen Spielerinnen führten zur eindeutigen Überlegenheit der Gastgeberinnen. Die Gegnerinnen des MTV Ludwigsburg waren mit dem klaren Ergebnis von 25:14 noch gut bedient, hatten sie doch kaum eine vernünftige Chance, Punkte für sich zu verbuchen.

Den unnötigen und doch irgendwie zum gesamten Auftreten der Bad Waldseer Mannschaft in dieser Saison passenden Einbruch geschah gegen Ende des dritten Satzes. Ausgelöst durch nun vermehrt auftretende Fehler kippte der bis kurz vor Satzende absolut ausgeglichene Spielverlauf zugunsten der Ludwigsburgerinnen. Vor allem waren es unnötige Annahmefehler bei der TG, die dem MTV einen letztlich hart erkämpften, jedoch verdienten 25:23-Satzgewinn bescherte.

Es spricht für die Mentalität der Oberschwäbinnen, wie sie sich buchstäblich einmal durchschüttelten, dann aber mit dem festen Vorsatz, den Satzverlust abzuhaken, um weiter Druck nach vorne zu machen. Diese Absicht vereitelten die MTV-Frauen zunächst und spielten so zwingend, dass sie sich einen satten Vorsprung von 17:10 holten. Die darauffolgende Aufholjagd der TG begeisterte die Zuschauer, die bereits den gefürchteten Tiebreak heraufziehen sahen. Beim 19:19 hatte Bad Waldsee aber den Ausgleich erreicht, und in solider Abgeklärtheit brachte die TG den Satz nach Hause. Am Ende war es der stärkere Wille der Gastgeberinnen, der den Ausschlag für den Gesamterfolg gab. Knapp, aber hochverdient endete dieser nervenaufreibende Schlussabschnitt mit 26:24.