Bad Waldsees Volleyballerinnen bleiben an der Tabellenspitze

Die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee haben auch das zweite Saisonspiel gewonnen und bleiben Tabellenführer der Oberliga. Beim TSV Burladingen gewann die TG mit 3:0 (26:24, 27:25, 25:14). Das Ergebnis klingt klar – es war jedoch teilweise ein knappes Spiel, das vor allem gegen Ende der ersten beiden Durchgänge zu einer Nervenschlacht geriet.

Im ersten Satz führte Burladingen mit bis zu sechs Punkten. Mit einer enormen Willensleistung wendete Bad Waldsee das Blatt. Gerade in der kritischen Phase hoben sich Doris Sättele und Klara Röttger durch zwingende Aufschläge heraus. Diese Aufschläge drängten den Gegner in die Defensive und behinderten dessen Aufbauspiel. Zwei Satzbälle wehrte die TG ab, dann machten die Gäste den Punkt zum 26:24.

In einem ausgeglichenen zweiten Satz ließ Bad Waldsee zwischendurch in der Annahme nach. Der TSV nutzte das aus und ging mit fünf Punkten in Führung. Beim Stand von 24:22 hatte Burladingen wieder zwei Satzbälle – die TG wehrte sie wieder ab, genauso wie den dritten Satzball. Mit effizienten Angriffen und nervenstark holte sich Bad Waldsee den zweiten Durchgang mit 27:25.

Im dritten Satz wollte die Mannschaft von Trainer Agron Jakupi nicht noch einmal einem Rückstand hinterherlaufen. Die Bad Waldseerinnen übernahmen auch das Kommando – etwa durch starke Aufschlagserien von Corinna Bertsch und Klara Röttger. Erst beim Stand von 22:10 für die TG konnten die Gastgeberinnen wieder etwas durchatmen. Der dominante Auftritt der TG führte dennoch zum souveränen 25:14-Satzerfolg. Die Verantwortlichen der TG sprachen von einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem unbändigen Siegeswillen. Im Kampf um den Titel kommen in der Oberliga aber schwerere Spiele.